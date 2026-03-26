Esplosione a Villaricca: cinque feriti. Ecco chi sono: operai e titolari del locale in ristrutturazione

Due operai al lavoro, i due titolari – genero e suocero – e una dipendente: sono loro i cinque feriti della violenta esplosione che ieri, intorno alle 12.10, ha scosso via Consolare Campana, all’altezza del civico 22, seminando panico tra commercianti e residenti.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la deflagrazione si sarebbe originata all’interno di un immobile interessato da lavori di trasformazione: un negozio di calzature che stava diventando, in parte, una pizzeria. All’interno erano presenti operai impegnati nei lavori.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e avviato le verifiche strutturali, mentre l’area è stata transennata per ore da carabinieri e polizia municipale. I titolari avevano presentato una Cila, ma sono in corso accertamenti sulla regolarità dei lavori e degli operai.

La deflagrazione ha danneggiato anche attività vicine, tra cui un’officina e una carrozzeria. Tra le ipotesi al vaglio, ritenuta tra le più verosimili, lo scoppio di una bombola o la presenza di materiale infiammabile nel locale in ristrutturazione.