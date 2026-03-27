MONDIALI, L’ITALIA E LA SFIDA VERITA’ CON LA BOSNIA DI DZEKO

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ltimo atto. Non c’è tempo per esultare per l’Italia, che a Bergamo ha battuto 2-0 l’Irlanda del Nord grazie ai gol di Tonali al 56′ e Kean all’80’ nella semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. In finale, sulla strada per la kermesse intercontinentale che si terrà la prossima estate tra Usa, Canada e Messico, c’è la Bosnia, che ha a sua volta staccato il pass per l’atto decisivo superando ai calci di rigore il Galles: 1-1 al Cardiff City Stadium dopo i tempi regolamentari, con reti di James al 51′ e dell’eterno Dzeko all’86’. Risultato confermato anche ai supplementari rendendo necessario il ricorso ai tiri dagli undici metri. La finale dei playoff tra la Bosnia di Sergej Barbarez e l’Italia di Gennaro Gattuso è in programma il prossimo martedì 31 marzo allo Stadion Bilino Polje di Zenica. Da definire l’orario del calcio d’inizio: si giocherà alle 18 o alle 20:45. Chi vince vola ai Mondiali 2026. In caso di parità al termine dei novanta minuti di gioco si procederà alla disputa dei tempi supplementari. Se l’equilibrio dovesse perdurare si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la nazionale qualificata alla competizione iridata.













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