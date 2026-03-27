MONDIALI, L’ITALIA E LA SFIDA VERITA’ CON LA BOSNIA DI DZEKO

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ltimo atto. Non c’è tempo per esultare per l’Italia, che a Bergamo ha battuto 2-0 l’Irlanda del Nord grazie ai gol di Tonali al 56′ e Kean all’80’ nella semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. In finale, sulla strada per la kermesse intercontinentale che si terrà la prossima estate tra UsaCanada e Messico, c’è la Bosnia, che ha a sua volta staccato il pass per l’atto decisivo superando ai calci di rigore il Galles: 1-1 al Cardiff City Stadium dopo i tempi regolamentari, con reti di James al 51′ e dell’eterno Dzeko all’86’. Risultato confermato anche ai supplementari rendendo necessario il ricorso ai tiri dagli undici metri. La finale dei playoff tra la Bosnia di Sergej Barbarez l’Italia di Gennaro Gattuso è in programma il prossimo martedì 31 marzo allo Stadion Bilino Polje di Zenica. Da definire l’orario del calcio d’inizio: si giocherà alle 18 o alle 20:45. Chi vince vola ai Mondiali 2026. In caso di parità al termine dei novanta minuti di gioco si procederà alla disputa dei tempi supplementari. Se l’equilibrio dovesse perdurare si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la nazionale qualificata alla competizione iridata.

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