MUGNANO, DUE NUOVI ASSESSORI E PUZONE VICESINDACO. NUOVI INGRESSI TRA I DEM

A poche settimane dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, il quadro politico locale entra nel vivo con un centrosinistra in fase di rafforzamento. Negli ultimi giorni, diversi consiglieri e assessori sono confluiti nel Partito Democratico, consolidando un progetto orientato alla stabilità e alla continuità amministrativa.

Tra i nuovi ingressi figurano Vincenzo Massarelli, Biagio Guarino, Daniela Puzone, Gabriele Vallefuoco e Raffaele Mandara, provenienti da esperienze politiche differenti. Un’operazione che rafforza anche la candidatura di Pierluigi Schiattarella, indicato come punto di riferimento della coalizione. Intanto si registrano cambiamenti nella giunta: Daniela Puzone (nella foto), già attualmente assessora alle Pari opportunità, diventa vicesindaco, mentre Annarita Carotenuto e Giovanni Menna assumono nuovi incarichi in giunta, rispettivamente alle politiche sociali e ai lavori pubblici.

Il centrosinistra si presenta così più compatto, con il sostegno di diverse liste e, novità rilevante, anche del Movimento Cinque Stelle, nonostante qualche malumore interno. Sul fronte opposto, il centrodestra valuta la candidatura di Gennaro Ruggiero, esponente di Fdi, mentre all’estrema sinistra si profila quella di Nello Romagnuolo, Periferia Attiva. Entrambi sono consiglieri di opposizione.

La tornata elettorale arriva dopo dieci anni di amministrazione Sarnataro, che non potrà ricandidarsi, segnando un passaggio cruciale per il futuro politico della città.