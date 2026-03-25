Tanya La Gatta su Prime video per un Docu film sulla moda

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La conduttrice e personaggio pubblico napoletano ,dopo il successo teatrale con “Fatti un amico ” approda sulla piattaforma digitale nel ruolo di attrice.

“L’abito e l’anima” il docu-film che esplora l’intreccio tra moda e identità personale. Questo coinvolgente documentario per la regia di Walter Garibaldi è disponibile su Prime Video ,vede come protagonista la carismatica Tanya La Gatta e l’attore Reyson Grumelli con la partecipazione straordinaria di Loris Danesi come stilista .

Il docu-film offre uno sguardo approfondito su come la moda non sia solo una questione di abiti, ma un mezzo attraverso il quale le persone esprimono la propria anima e individualità. Ottima l’interpretazione dei protagonisti Reyson Grumelli e Tanya La Gatta e dell’ intero cast guidando gli spettatori attraverso un viaggio che esplora storie personali di stilisti, modelli e appassionati di moda, mostrando come ogni capo d’abbigliamento o espressione della moda possa raccontare una storia unica.

Tanya La Gatta, oltre a essere un volto del fortunatissimo programma di Canale 21 “Ultimo Stadio”, prosegue la sua carriera cimentandosi sempre più nella recitazione.

“Sono stata felicissima di intraprendere questa avventura che mi è stata proposta dalla produttrice romana Monica Bartolucci, in quanto credo che siano le possibilità offerte a dare lustro ai tanti sacrifici che una donna come me fa per emergere e darsi una linea guida di maturazione nei vari ambiti artistici ”

Poche , ma significative le parole con le quali Tanya La Gatta definisce il suo nuovo progetto legato alla recitazione.

La stessa comunque sarà protagonista in TV prossimamente con il format “Meravigliosa Italia” prodotto da Ugo Autuori e con la regia di Giovanni Totaro ,serie TV che racconta l’Italia e che andra in onda su Mediaset infinity.













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