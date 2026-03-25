PRIUS, avvio fase di ascolto e partecipazione in sala consiliare: al via il percorso condiviso per il futuro di Aversa

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Importante partecipazione oggi nella sala consiliare del Comune per l’incontro dedicato al

Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile (PRIUS), che rappresenta una delle più importanti opportunità di sviluppo per la città di Aversa.

Il programma, finanziato nell’ambito del PR Campania FESR 2021-2027, coinvolge 23 città medie della Campania. Tra queste Aversa potrà contare su una dotazione finanziaria di circa 15 milioni di euro, risorse che consentiranno di avviare interventi concreti di rigenerazione urbana e di miglioramento della qualità della vita.

L’incontro di oggi ha segnato l’avvio della fase di ascolto e partecipazione del territorio.

L’Amministrazione comunale ha infatti scelto di accompagnare la programmazione degli interventi con un percorso aperto alla città, coinvolgendo cittadini, associazioni, professionisti, studenti e tutte le realtà sociali ed economiche del territorio.

Per favorire questo processo è stato attivato anche un questionario pubblico, disponibile sul sito del Comune e compilabile fino al 10 aprile, attraverso il quale sarà possibile raccogliere indicazioni, priorità e proposte utili alla definizione della strategia urbana.

Il programma PRIUS permetterà di intervenire su diversi ambiti strategici: dalla valorizzazione del patrimonio culturale alla rigenerazione degli spazi urbani, dalla transizione ecologica ed energetica al miglioramento della mobilità sostenibile, fino alle politiche per l’inclusione sociale e lo sviluppo socio-economico della comunità.

«Il PRIUS non è soltanto un programma di opere pubbliche, ma una vera e propria visione di città», ha dichiarato il Sindaco. «Abbiamo scelto di partire dall’ascolto perché crediamo che la trasformazione di Aversa debba nascere dal confronto con la comunità. Con queste risorse possiamo avviare un percorso di rigenerazione urbana capace di rendere la nostra città più vivibile, più moderna e più inclusiva.” Il percorso partecipativo rappresenta dunque il primo passo verso la costruzione di una strategia condivisa di sviluppo urbano, che guiderà la definizione dei progetti finanziabili con le risorse del programma.

Un ringraziamento particolare va alla Dirigente Paola Oro, al funzionario Ada Corvino,

all’Assessore Elvira Caccavale e all’assessore Francesco Sagliocco per il lavoro svolto

nell’organizzazione dell’incontro e nell’avvio del percorso che accompagnerà la città nella

definizione dei progetti.













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