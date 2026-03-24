Il Liceo Classico e Musicale “Cirillo” di Aversa celebra la cultura classica: al via la XV edizione del Certamen Ciceronianum Normanno

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Il Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo” di Aversa si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno: la XV edizione del Certamen Ciceronianum Normanno, in programma venerdì 27 marzo. Un evento che si preannuncia di grande rilievo, capace di riunire studenti e docenti nel segno della passione per la cultura classica e per lo studio del latino.

Il Certamen rappresenta una significativa occasione di confronto e di valorizzazione delle competenze linguistiche e interpretative degli studenti, chiamati a misurarsi con la traduzione e l’analisi di un testo tratto dalle opere filosofiche di Cicerone. Il tutto in un clima di sana competizione, ma anche di condivisione del sapere e crescita personale.

L’iniziativa ha suscitato un entusiasmo straordinario, come dimostrano l’elevato numero di partecipanti interni e la significativa adesione di istituti provenienti non solo dalla Campania, ma anche da diverse regioni d’Italia. Un segnale importante della vitalità degli studi classici e dell’interesse che continuano a generare tra le nuove generazioni.

Particolarmente apprezzate sono state le lezioni preparatorie tenute dalla prof.ssa Virginia Fabrizi, docente associata di Lingua e Letteratura latina presso l’Università L’Orientale di Napoli. Gli incontri hanno rappresentato momenti di alto valore formativo, offrendo agli studenti strumenti concreti e spunti di riflessione utili ad affrontare la prova con maggiore consapevolezza.

Un plauso speciale va al dirigente scolastico, prof. Luigi Izzo, che da sempre sostiene con convinzione il progetto, e alle referenti prof.sse Loredana D’Auria e Giovanna Vaccaro, che con professionalità, passione e grande attenzione organizzativa hanno coordinato un evento di tale portata.

Fondamentale è stato anche il contributo sinergico dei docenti della commissione Certamen: A. Castaldo, T. Coppola, L. Corrente, L. Ferrigno, M. Mattiello, M.A. Petito, M.G. Simonelli, insieme a tutto il personale scolastico e agli sponsor, che hanno collaborato attivamente alla riuscita dell’iniziativa. L’impegno condiviso nella pianificazione, nella comunicazione con le scuole partecipanti e nella cura di ogni dettaglio testimonia una dedizione autentica alla promozione della cultura classica.

Grazie a questo lavoro corale, il Certamen Ciceronianum Normanno si conferma non solo come una competizione, ma come un’esperienza formativa e umana di grande valore, capace di lasciare un segno significativo nel percorso degli studenti e di rafforzare il dialogo tra le istituzioni scolastiche.













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