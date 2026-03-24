Frattamaggiore, trionfa Gennaro Tarallo all’Agon Politikos di greco antico

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Gennaro Marco Tarallo, studente del IV del liceo classico Carducci di Nola, è il vincitore della XIII edizione dell’Agon politikos la gara internazionale di greco antico. Gennaro è l’unico maschio sul podio. Al secondo posto Roberta Gatti del liceo Corso di Correggio; al terzo Sofia Bassi, del liceo Volta di Como e Nicola Cimadomo del liceo Orini- Tandoi di Corato. Menzioni d’onore a: Barbu David Andrei Ortodox del Theological Seminary di Bucarest (Romania), Stravroulaki Aikaterini dell’Experimental Lyceum Chania’ (Grecia); Van Der Haegen Stijn del Sint- Jozefs College di Aalst (Belgio); Alice Campana del Corso di Correggio; Leonardo Cristialdi del Carducci di Milano; Daniele Giannuzzi del Cagnazzi di Altamura; Lucia Mazzoni e Daniele Mureni del liceo Caro- Preziotti di Fermo. Dei licei Napoletani: Angelo Alfieri (Sannazzaro) Ester Maria Giannetta (Pansini) e Luigi Paolella (Pansini). A valutare gli elaborati dei 90 concorrenti (in rappresentanza di 45 istituti) una giuria composta da docenti universitari e di liceo: Maria Luisa Chirico, Dario Nappo, Giuseppe Nardiello, Mario Borrelli, Vittoria Caso e Carlo delle Donne. Per la trasposizione in italiano degli elaborati, tradotti dagli studenti stranieri nella loro lingua madre altrettanti docenti universitari Antonio Belardo, Franco Paris e Afrodita Cionchin (di Timisoara . Romania). L’agon è stata organizzata dall’Associazione ex alunni del Liceo classico “Francesco Durante”, presieduta dalla professoressa Teresa Maiello, di concerto con la Città di Frattamaggiore, liceo classico “Durante”, Istituto comprensivo Capasso – Mazzini e delegazione frattese dell’Associazione Italiana di Cultura Classica. I “concorrenti” si sono sfidati nella traduzione di un brano di Platone.













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