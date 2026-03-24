FINE DI UN’ERA, REPUBBLICA CAMBIA PROPRIETARIO: ORA E’ IN MANO AGLI IMPRENDITORI GRECI AMICI DI TRUMP

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Repubblica cambia proprietario, e con lei tutte le altre testate del gruppo Gedi, che passano ad Antenna Group. L’annuncio è stato dato da K Group, proprietaria di Antenna, che ha reso nota «l’acquisizione del 100% di Gedi» da Exor, «inclusi il quotidiano la Repubblica, i brand radiofonici Radio DeejayRadio Capitalm2o, insieme a HuffPost ItaliaNational Geographic ItaliaLimes e la concessionaria pubblicitaria Manzoni». Resta fuori La Stampa che, come annunciato di recente da Gedi, è stata oggetto di un accordo per la vendita al Gruppo Sae, insieme al suo centro stampa e alla rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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