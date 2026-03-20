Marano, trigesimo dottor Aprea: il 25 marzo una messa a San Castrese

36 Visite
La famiglia Aprea informa la comunità maranese tutta che il giorno 25 marzo 2026 alle ore 18.30, nella parrocchia di San Castrese, si terrà la messa del trigesimo del nostro amato dott. Giuseppe Aprea.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutta la nostra comunità Maranese, per la grande dimostrazione di vicinanza e di affetto mostratoci in questi giorni, rendendo più lieve questo momento di profondo dolore e tristezza per noi.
Firmato Famiglia Aprea© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews