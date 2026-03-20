CINEMA E SCUOLE UNITI CONTRO BULLISMO E VIOLENZA

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Progetto di Arci Movie con istituti scolastici, associazioni

e sale cinematografiche tra Napoli, Avellino, Benevento e Caserta

Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola

promosso da MiC-Ministero della Cultura e MIM-Ministero dell’Istruzione e del Merito

Napoli, 20 marzo 2026 – Settima Arte e scuola uniti per sensibilizzare i giovani su temi su cui è importante mantenere alta l’attenzione. Prende il via “Fuori Campo – Rete di Cinema Diffuso per la lotta al bullismo e alla violenza di genere”, progetto promosso dall’associazione Arci Movie Napoli nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC-Ministero della Cultura e MIM-Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il progetto è stato inaugurato al Cinema Pierrot di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, con la proiezione di “Il robot selvaggio” di Chris Sanders accompagnato da una esperta dell’associazione “La Kassandre”. L’evento ha aperto la carrellata di numerose iniziative in cui sono coinvolti oltre 1200 studenti, numerosi docenti e realtà territoriali di quattro province campane che ospiteranno numerose iniziative di formazione gratuite dentro e fuori le scuole. In particolare, “Fuori Campo”, che guarda al cinema come strumento di sensibilizzazione, porta a Napoli, Caserta, Avellino e Benevento percorsi di fruizione e di educazione all’audiovisivo destinati a studenti di ogni età e ai loro insegnanti. A questi si aggiungono le proiezioni in diverse sale e gli incontri con autori, esperti e altri ospiti che accompagnano il lavoro di contrasto al bullismo e alla violenza di genere.

Il progetto, che vede la storica associazione Arci Movie Napoli come capofila di un’ampia rete, propone innanzitutto una rassegna cinematografica con titoli nazionali e internazionali che porta attenzione sui due delicati temi e con l’intenzione di proporre una educazione ai sentimenti attraverso la Settima Arte e la partecipazione di ospiti del mondo del cinema insieme a operatori e operatrici sociali. A questa si aggiungono le attività laboratoriali rivolte agli studenti per sperimentare la scrittura cinematografica e realizzare una produzione audiovisiva. Spazi e momenti di formazione anche per i docenti così da stimolare l’avvicinamento all’audiovisivo e sensibilizzare al processo di creazione e produzione cinematografica che può diventare uno strumento di didattica quotidiana.

“Fuori Campo – Rete di Cinema Diffuso per la lotta al bullismo e alla violenza di genere” è promosso da Arci Movie in collaborazione con l’associazione Le Kassandre, Arci Benevento, associazione Kinetta, Mediateca “Il Monello” di Napoli, Zia Lidia Social Club, Spaccio Culturale, Marano Ragazzi Spot Festival insieme all’Accademia di Belle Arti di Napoli e al Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Napoli Federico II. Nella rete sono coinvolte sei scuole nelle quattro province: a Napoli I.C. 83° “Porchiano Bordiga”, Liceo “Carlo Urbani” e I.C. “M. Troisi” di San Giorgio a Cremano (Na). A Caserta I.C. “Rocco Cinquegrana” di Sant’Arpino. Ad Avellino I.C.S. “Perna – Alighieri”. A Benevento istituto “Galilei Vetrone” di Benevento. A queste si aggiungeranno altre scuole a Napoli per le proiezioni in lingua originale al Cinema Academy Astra, curate dal CLA dell’Università Federico II, e al Cinema Vittoria in sinergia con l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

www.cinemaperlascuola.istruzione.it













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