MORTO CHUCK NORRIS, LEGGENDA DEL CINEMA. RECITO’ CON BRUCE LEE

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Chuck Norris è morto. La star di Walker Texas Ranger e leggenda del cinema action si è spenta all’età di 86 anni dopo un ricovero d’urgenza avvenuto durante la giornata di ieri alle Hawaii, durante il quale le sue condizioni erano apparse critiche.

“È con grande dolore che la nostra famiglia deve comunicare l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina. Pur desiderando mantenere il riserbo sulle circostanze, sappiate che era circondato dalla sua famiglia ed era sereno. Per il mondo era un artista delle arti marziali, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e un nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia” si legge nel comunicato dei familiari.

Il messaggio postato sui social prosegue: “Ha vissuto la sua vita con fede, determinazione e un impegno incrollabile verso le persone che amava. Attraverso il suo lavoro, la disciplina e la sua gentilezza, ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo, lasciando un segno indelebile nella vita di tanti. Anche se i nostri cuori sono spezzati, siamo profondamente grati per la vita che ha vissuto e per i momenti indimenticabili che abbiamo avuto la fortuna di condividere con lui. L’affetto e il sostegno ricevuti dai fan di tutto il mondo significavano moltissimo per lui, e la nostra famiglia ne è sinceramente riconoscente. Per lui non eravate semplicemente fan, ma amici. Sappiamo che molti di voi erano a conoscenza del suo recente ricovero, e vi siamo davvero grati per le preghiere e il supporto che gli avete dimostrato. Mentre affrontiamo questo dolore, chiediamo gentilmente rispetto per la nostra privacy in questo momento difficile. Grazie per averlo amato insieme a noi“.













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