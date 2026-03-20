MARANO, UFFICIALE. TEATRO ALFIERI, IL COMUNE SI FARA’ CARICO DEI COSTI PER L’ACQUISTO DELLE POLTRONE, SI ACCELERA PER RIAPRIRE LO SPAZIO CULTURALE

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A Marano si accelera per la riapertura del Teatro Alfieri, chiuso da alcune settimane a seguito di controlli e della scadenza delle certificazioni antincendio.

La commissione straordinaria che guida il Comune – composta dal prefetto Cardellicchio, dal viceprefetto Giombini e dal funzionario ministeriale Albertini – ha disposto un intervento immediato per velocizzare i tempi di riapertura della struttura.

Nel dettaglio, è stato autorizzato l’acquisto di nuove poltrone e sedie, tutte certificate ignifughe e conformi alle normative antincendio vigenti. L’intervento prevede non solo la fornitura, ma anche il ritiro delle vecchie sedute e il montaggio completo delle nuove.

Il Teatro Alfieri, da anni gestito da un soggetto privato, rappresenta un punto di riferimento culturale per il territorio. La sua chiusura, avvenuta nelle scorse settimane, ha suscitato attenzione e preoccupazione tra cittadini e operatori del settore, proprio per il valore sociale e culturale della struttura.

Con questo provvedimento, la commissione punta a superare rapidamente le criticità emerse durante i controlli, legate in particolare agli standard di sicurezza antincendio, e a restituire quanto prima il teatro alla comunità.

L’obiettivo è chiaro: garantire una riapertura in condizioni di piena sicurezza, nel rispetto delle normative, evitando ulteriori ritardi che penalizzerebbero attività culturali e pubblico.













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