Marano, morto Enzo Esposito. Esponente di una sinistra che amava il dialogo e il confronto. Ero lo zio di Ciro, il tifoso ucciso a Roma

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La comunità di Marano piange la scomparsa di un altro suo figlio, Vincenzo Esposito, mente pensante di una sinistra che faceva del dialogo lo strumento di lotta politica.

A darne notizia il cognato Giovanni Di Lanno con un post sulla sua pagina di Facebook.

Enzo, così lo chiamavano gli amici, ex sindacalista, era un socialista vero che faceva della conoscenza del territorio e della collettività uno strumento di dialogo critico, senza mai mancare di rispetto verso chi aveva idee diverse dalle sue. Si era ammalato pochi mesi fa.

Marano perde un altro dei suoi figli che seppe interpretare la vera maranesità con grande moralità culturale e umana, attraverso il rispetto per sé stesso e per gli altri.

Alla famiglia tutta giungano le sentite condoglianze da parte della redazione di Terranostranews e dell’intera collettività di Marano.

Nota di Michele Izzo













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