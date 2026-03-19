Mugnano e Pastorano, sequestro da oltre 2 milioni a società di alcolici: coinvolto nucleo familiare

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Importante operazione a Mugnano, dove la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro di due compendi aziendali attivi nel settore della produzione e commercializzazione di alcolici, con sedi tra Mugnano e Pastorano.

I provvedimenti, emessi su proposta della Procura della Repubblica di Napoli, riguardano un nucleo familiare già condannato in via definitiva per numerosi reati, tra cui associazione per delinquere, frode fiscale, contrabbando di prodotti alcolici, bancarotta e autoriciclaggio.

Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno evidenziato come, nonostante il fallimento nel 2014 di due società riconducibili agli stessi soggetti, l’attività imprenditoriale sia proseguita attraverso nuove società, nelle quali sarebbero stati trasferiti asset e risorse.

Un primo sequestro ha riguardato un liquorificio con sede a Mugnano, poi oggetto anche di confisca. Successivamente è stato disposto un ulteriore sequestro su una società di Pastorano operante nella distillazione, formalmente intestata a prestanome ma ritenuta riconducibile agli stessi indagati.

Il valore complessivo dei beni sequestrati e confiscati supera i 2 milioni di euro. I provvedimenti restano comunque impugnabili secondo quanto previsto dalla legge.













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