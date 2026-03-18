Conte-Napoli, Adl prepara il piano per il rinnovo del contratto

L’identikit del nuovo eventuale allenatore è già stato individuato, per le informazioni di cui siamo in possesso dovrà avere queste caratteristiche: dovrà essere un tecnico italiano, relativamente giovane; soprattutto dovrà essere un allenatore con una chiara e propositiva idea di gioco; preferibilmente ma non necessariamente dovrà avere già esperienza della Serie A, tuttavia anche se avesse allenato solo all’estero ma raccogliesse le caratteristiche sopra indicate, verrebbe preso in considerazione; infine dovrebbe essere disposto ad accettare la filosofia del club.