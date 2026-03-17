Maxi sequestro ad Acerra: 80mila litri di gasolio di contrabbando e impianto clandestino, 4 denunciati

Ad Acerra, i militari del Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli hanno portato a termine un’importante operazione contro il traffico illecito di carburante, sequestrando oltre 80.000 litri di gasolio per autotrazione, noto come “Designer Fuel”, commercializzato in evasione d’imposta.

L’intervento, condotto dai finanzieri del Gruppo di Nola nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, è scattato dopo aver notato movimenti sospetti di un autoarticolato con targa polacca diretto verso un capannone nella zona industriale della città.

All’interno della struttura, i militari hanno sorpreso tre persone mentre rifornivano un’autocisterna utilizzando un’elettropompa collegata a grandi contenitori in plastica da 1.000 litri, i cosiddetti “cubotti”, pieni di gasolio di contrabbando. Poco distante, è stato individuato anche l’autoarticolato monitorato, condotto da un cittadino polacco, che trasportava ulteriore carburante illecito accompagnato da un documento di trasporto risultato falso.

Nel corso dell’operazione, le Fiamme Gialle hanno sequestrato, oltre al carburante, un’autocisterna con targa italiana, un autoarticolato, due elettropompe, un impianto clandestino di rifornimento e 132 contenitori in plastica. Sono stati inoltre rinvenuti documenti relativi al trasporto di benzina regolarmente acquistata, utilizzati dall’organizzazione per coprire fittiziamente il traffico illecito ed eludere eventuali controlli.

I quattro soggetti coinvolti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola per il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, previsto dal Testo Unico sulle Accise.

Resta ferma la presunzione di innocenza degli indagati fino a eventuale sentenza definitiva, nonché la possibilità di dimostrare la propria estraneità ai fatti nel corso del procedimento.