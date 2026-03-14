Tragedia nel Cilento, fidanzatini precipitano con l’auto in un dirupo: morti sul colpo

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Tragedia nella notte in provincia di Salerno, nel Cilento: auto è finita in un dirupo a picco sul mare e sono morti sul colpo due giovani fidanzati. È accaduto a Montecorice, nel Cilento, dove una Volkswagen Polo è precipitata per circa duecento metri dopo un tamponamento con un furgone e dopo aver sfondato il guardrail nel tratto di strada delle Ripe Rosse. I due fidanzati – lui 29 anni, lei 24, entrambi di Capaccio Paestum – sono stati sbalzati dall’auto durante la caduta nel dirupo e sono morti sul colpo.

Michele Pirozzi e Maria Magliocco, avevano 29 e 24 anni. Michele viveva a Capaccio Paestum e lavorava nell’azienda agricola di famiglia, situata in località Sabatella. Accanto a lui, da alcuni mesi, c’era Maria Magliocco, era originaria di Pisciotta ma viveva a Capaccio Paestum, dove era residente.
© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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