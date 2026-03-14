Tragedia nel Cilento, fidanzatini precipitano con l’auto in un dirupo: morti sul colpo

Tragedia nella notte in provincia di Salerno, nel Cilento: auto è finita in un dirupo a picco sul mare e sono morti sul colpo due giovani fidanzati. È accaduto a Montecorice, nel Cilento, dove una Volkswagen Polo è precipitata per circa duecento metri dopo un tamponamento con un furgone e dopo aver sfondato il guardrail nel tratto di strada delle Ripe Rosse. I due fidanzati – lui 29 anni, lei 24, entrambi di Capaccio Paestum – sono stati sbalzati dall’auto durante la caduta nel dirupo e sono morti sul colpo.