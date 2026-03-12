MORTA ENRICA BONACCORTI: AVEVA 76 ANNI

Visite: 62

Enrica Bonaccorti è morta oggi – giovedì 12 marzo. Conduttrice, attrice, autrice, ha attraversato con eleganza e curiosità, con intelligenza e ironia, con garbo e disciplina, mezzo secolo del nostro Paese, sempre sotto le luci di un riflettore.

Nata a Savona 76 anni fa, Bonaccorti aveva un tumore al pancreas che aveva rivelato pubblicamente lo scorso settembre: «Mi sono come congelata, non ho provato paura né tristezza, ma un’assenza, come un lungo letargo a occhi aperti. La prima pulsione a scrivere è stata per scusarmi con tutte le persone con cui ero scomparsa». Così, con quel suo modo in punta di piedi, aveva confessato di non avere molte speranze.