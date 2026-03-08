Sconfitta amara a Siracusa: il Giugliano spreca e cade 2-1

Condividi

Sconfitta che brucia per il Giugliano, battuto in rimonta 2-1 sul campo del Siracusa Calcio al termine di una gara ricca di occasioni e rimpianti. I gialloblù erano riusciti a passare in vantaggio, ma hanno poi subito la reazione dei padroni di casa, sprecando nel finale le opportunità per evitare il ko.

La partita si mette inizialmente sui binari giusti per il Giugliano, che trova il vantaggio con De Rosa. Il gol sembra dare fiducia agli ospiti, capaci di gestire il gioco e creare altre situazioni pericolose.

Il Siracusa però non si arrende e nella ripresa cambia ritmo. I siciliani trovano prima il pareggio con Arditi e poi completano la rimonta con Riccardi, ribaltando completamente l’inerzia dell’incontro.

Il Giugliano prova a reagire e nel finale costruisce diverse occasioni clamorose per riacciuffare il pareggio. Le più nitide capitano sui piedi di Ogunseye e D’Agostino, ma entrambe vengono sciupate sotto porta, lasciando l’amaro in bocca alla formazione gialloblù.

Una sconfitta pesante soprattutto per il peso specifico della gara: quella contro il Siracusa era infatti una sfida salvezza tra due dirette concorrenti













