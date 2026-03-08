Calenda contro Renzi: “Se sostieni Usa e Israele e sei nel campo largo hai un problema psichiatrico”

Condividi

Tensione altissima nella politica italiana dopo gli attacchi Usa-Israele contro l’Iran: Carlo Calenda attacca duramente Matteo Renzi sui social e accende lo scontro nel centrosinistra.

Lo scontro politico sulla guerra in Medio Oriente si infiamma anche in Italia. Dopo le dichiarazioni di Matteo Renzi a favore dell’azione militare di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, arriva la durissima replica di Carlo Calenda, che sui social attacca frontalmente il leader di Italia Viva.

Il confronto tra i due ex alleati del centrosinistra si trasforma rapidamente in uno dei botta e risposta più duri degli ultimi mesi.

La replica di Calenda a Renzi

In un lungo messaggio pubblicato sui social, Calenda risponde direttamente all’ex premier.

«Ciao Matteo Renzi, rispondo all’autore e non al tramite», scrive il leader di Azione, criticando apertamente le posizioni di Renzi sulla crisi internazionale.

Calenda sostiene di considerare Donald Trump un “asset di Putin”, accusando l’ex presidente americano di ignorare il presunto ruolo della Russia nel supportare l’Iran nell’identificazione di obiettivi americani.

Le accuse su Netanyahu e la guerra in Medio Oriente

Il leader di Azione attacca anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu, accusandolo di aver gestito la guerra a Gaza in modo criminale.

«Su Netanyahu penso che si sia comportato a Gaza come un criminale», scrive Calenda, aggiungendo che l’azione militare contro l’Iran sarebbe «avventata e pericolosa».

Secondo il leader di Azione, l’intervento militare non avrebbe nulla a che fare con una reale democratizzazione della regione.

Il contesto internazionale è infatti estremamente delicato: l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro obiettivi iraniani ha aperto una nuova fase di tensione in Medio Oriente, con rappresaglie e attacchi missilistici nella regione.













