Pozzuoli, arriva il Career Day “Orizzonti Flegrei”: imprese e giovani a confronto per costruire il lavoro del futuro

A cura dell’ Avvocato Lelio Mancino

Un’occasione concreta per far incontrare imprese e talenti del territorio. È questo lo spirito del Career Day 2026 “Orizzonti Flegrei – Dalla passione al lavoro”, promosso da Gesfor Academy e in programma il 24 marzo alle ore 14:30 a Pozzuoli, nel cuore dell’area dei Campi Flegrei.

L’iniziativa si propone come un momento di incontro diretto tra aziende, studenti, giovani professionisti e persone in cerca di nuove opportunità lavorative. Un evento pensato non solo come occasione di orientamento, ma come vera e propria attività di recruiting, con colloqui individuali e possibilità concrete di inserimento nel mondo del lavoro.

A spiegare il senso dell’iniziativa è il presidente di Gesfor, Nicola Costagliola, che sottolinea il valore strategico di creare connessioni tra formazione e imprese.

“Il nostro obiettivo – afferma Costagliola – è avvicinare il mondo della formazione a quello delle aziende. Molti giovani hanno competenze e passione, ma spesso manca il collegamento diretto con chi offre lavoro. Con questo Career Day vogliamo creare uno spazio concreto di incontro tra domanda e offerta”.

Durante l’evento, le realtà imprenditoriali partecipanti avranno a disposizione una postazione dedicata per il recruiting, la possibilità di effettuare colloqui individuali con i candidati e il supporto organizzativo dello staff della Gesfor Academy. Un modello organizzativo pensato per facilitare il dialogo e favorire l’individuazione di nuovi talenti.

Il progetto punta anche a rafforzare il tessuto economico locale. Secondo Costagliola, infatti, la crescita del territorio passa necessariamente attraverso la collaborazione tra imprese, enti di formazione e istituzioni.

“Eventi come questo – prosegue – sono fondamentali per costruire una rete territoriale capace di generare sviluppo e occupazione. Il talento c’è, ma va messo nelle condizioni di emergere e trasformarsi in opportunità professionale”.

Il Career Day si rivolge a studenti, giovani in cerca di prima occupazione, professionisti che desiderano reinserirsi nel mercato del lavoro e persone che vogliono intraprendere un nuovo percorso professionale. Allo stesso tempo rappresenta un’occasione preziosa per le imprese, che potranno entrare in contatto diretto con candidati motivati.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma i posti disponibili sono limitati, motivo per cui gli organizzatori invitano le aziende interessate a confermare quanto prima la propria adesione.

L’appuntamento del 24 marzo si preannuncia dunque come un momento di confronto e costruzione di opportunità per l’intero territorio flegreo, con l’obiettivo di trasformare competenze e passioni in concrete prospettive di lavoro.













