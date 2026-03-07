Famiglia nel bosco, Meloni contro i giudici che separano madre e figli: “Superato il limite”

Condividi

Sulla vicenda della ‘famiglia nel bosco’, dopo la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila di allontanare la madre, Catherine Birmingham, dalla casa famiglia di Vasto in cui risiedeva con i tre figli, è arrivato il commento, lapidario, della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che si è detta “senza parole” per una decisione che, dice, “infligge ai bambini un ulteriore, pesantissimo trauma” e parlando apertamente di una “assurda concatenazione di decisioni dal chiaro tenore ideologico”. La premier ha contestato la logica del provvedimento domandandosi se tali scelte stiano migliorando o peggiorando le condizioni dei piccoli e ribadendo che “i figli non sono dello Stato” ma appartengono alle madri e ai padri, accusando la magistratura di aver dimenticato i propri limiti.













