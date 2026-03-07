Famiglia nel bosco, Meloni contro i giudici che separano madre e figli: “Superato il limite”

Da
redazione
-
0
"Patto per la terza età. DDL sulla Giustizia. Progetto Stazioni sicure. Incontri in Algeria e Libia per fare dellItalia lhub energetico dEuropa. Contrasto allimmigrazione irregolare. Aggiornamento sul lavoro del Governo. #gliappuntidiGiorgia" così un tweet della premier Giorgia Meloni, 29 gennaio 2023. TWITTER GIORGIA MELONI +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Condividi
Visite: 67
35 Visite

Sulla vicenda della ‘famiglia nel bosco’, dopo la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila di allontanare la madre, Catherine Birminghamdalla casa famiglia di Vasto in cui risiedeva con i tre figli, è arrivato il commento, lapidario, della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che si è detta “senza parole” per una decisione che, dice, “infligge ai bambini un ulteriore, pesantissimo trauma” e parlando apertamente di una “assurda concatenazione di decisioni dal chiaro tenore ideologico”. La premier ha contestato la logica del provvedimento domandandosi se tali scelte stiano migliorando o peggiorando le condizioni dei piccoli e ribadendo che “i figli non sono dello Stato” ma appartengono alle madri e ai padri, accusando la magistratura di aver dimenticato i propri limiti.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore