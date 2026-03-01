TRENTA BOMBE CONTRO IL SUO COMPLESSO RESIDENZIALE: IL CORPO RITROVATO TRA LE MACERIE, COSI’ E’ MORTO KHAMENEI

Condividi

Un’operazione militare congiunta di portata storica ha colpito il cuore pulsante della Repubblica Islamica uccidendo Khamenei. Guida Suprema dell’Iran per oltre 35 anni, l’ayatollah sarebbe rimasto ucciso a seguito di un massiccio attacco aereo condotto da forze statunitensi e israeliane. La notizia è stata confermata da un alto funzionario di Tel Aviv al Times of Israel.

Come è stato ucciso: 30 bombe sul palazzo

Secondo le ricostruzioni fornite dall’emittente Channel 12, l’offensiva ha visto lo sgancio di trenta ordigni ad alto potenziale contro il complesso residenziale della Guida suprema a Teheran.

Il giornalista Amit Segal, analista vicino al premier Benjamin Netanyahu, ha precisato che Khamenei si travava in un’area sotterranea al momento dell’impatto, sebbene probabilmente non all’interno del suo bunker. Il corpo del leader sarebbe stato successivamente recuperato tra le macerie del palazzo distrutto. E le immagini del suo cadavere sarebbero state mostrate al primo ministro israeliano. L’operazione non avrebbe colpito solo la figura di vertice. Fonti d’intelligence indicano che tra le vittime dei raid figurerebbero anche il Ministro della Difesa iraniano e il comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, oltre a figure chiave dell’apparato nucleare e dell’intelligence. Questo scenario, come sottolineato dal New York Times, ha di fatto paralizzato la catena di comando del regime, lasciando l’Iran in un vuoto di potere senza precedenti.













