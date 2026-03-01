Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo

Sayf, con il brano ‘Tu mi piaci tanto’, si è classificato al secondo posto al Festival di Sanremo 2026.
Ditonellapiaga, con il brano ‘Che fastidio!’, arriva terza al Festival di Sanremo 2026.
Arisa, con il brano ‘Magica favola’, arriva quarta al Festival di Sanremo 2026.
Fedez & Masini con il brano ‘Male necessario’ arrivano quinti al Festival di Sanremo 2026
Questa la classifica finale dal sesto al 30/o posto di Sanremo 2026.
6 – NAYT “Prima che”
7 – FULMINACCI “Stupida fortuna”
8 – ERMAL META “Stella stellina”
9 – SERENA BRANCALE “Qui con me”
10 – TOMMASO PARADISO “I romantici”
11 – LDA & AKA 7EVEN “Poesie clandestine”
12 – LUCHÈ “Labirinto”
13 – BAMBOLE DI PEZZA “Resta con me”
14 – LEVANTE “Sei tu”
15 – J-AX “Italia starter pack”
16 – TREDICI PIETRO “Uomo che cade”
17 – SAMURAI JAY “Ossessione”
18 – RAF “Ora e per sempre”
19 – MALIKA AYANE “Animali notturni”
20 – ENRICO NIGIOTTI “Ogni volta che non so volare”
21 – MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE “La felicità e basta”
22 – MICHELE BRAVI “Prima o poi”
23 – FRANCESCO RENGA “Il meglio di me”
24 – PATTY PRAVO “Opera”
25 – CHIELLO “Ti penso sempre”
26 – ELETTRA LAMBORGHINI “Voilà”
27 – DARGEN D’AMICO “AI AI”
28 – LEO GASSMANN “Naturale”
29 – MARA SATTEI “Le cose che non sai di me”
30 – EDDIE BROCK “Avvoltoi”