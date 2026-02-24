Rogo all’ex Giudice di Pace di Marano: vigilanza h24 e faldoni via entro 20 giorni, dura la Covelli sui controlli

Condividi

Vigilanza h24 delle forze dell’ordine e trasferimento dei faldoni entro 20 giorni. È quanto deciso nel corso della riunione in Prefettura dopo l’incendio che ha colpito l’ex ufficio del Giudice di Pace di Marano. La documentazione ancora custodita nei locali dovrà essere spostata ad Aversa o in altro ufficio giudiziario nel più breve tempo possibile, per evitare ulteriori rischi.

Dura la presa di posizione della presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, che durante il sopralluogo si è mostrata particolarmente critica sui controlli e sulla gestione della struttura, in parte comunale e in parte privata, già dichiarata inagibile per gravi carenze nei requisiti di sicurezza. Parole nette che riflettono la gravità dell’accaduto e le criticità già emerse in passato.

L’incendio è stato appiccato nella notte da due uomini incappucciati, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Dopo aver infranto una finestra, hanno lanciato all’interno liquido infiammabile, probabilmente benzina, dando fuoco a una stanza dell’ex ufficio. Alcuni faldoni – non molti – sono andati distrutti.

L’immobile era stato sequestrato mesi fa dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e successivamente soppresso dal Ministero della Giustizia, ma all’interno erano rimasti numerosi fascicoli non ancora trasferiti negli uffici di Aversa.













