Marano, incendio all’ex Giudice di Pace: sopralluogo del presidente della Corte d’Appello Covelli, si indaga su più fronti

Dopo l’incendio e il successivo sopralluogo del presidente della Corte d’Appello di Napoli, Ettore Covelli, le indagini sul rogo che ha colpito l’ex ufficio del Giudice di Pace di Marano si muovono su più fronti. Gli investigatori stanno valutando ogni pista, senza escludere alcuna ipotesi, anche alla luce del fatto che la sede del Giudice di Pace era finita nella relazione che ha portato allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Marano di Napoli.

Proprio questo elemento conferisce ulteriore delicatezza all’episodio. Il giudice di pace di Marano era stato citato tra le criticità emerse nel documento prefettizio che ha preceduto il provvedimento di scioglimento dell’ente per condizionamenti della criminalità organizzata.

L’incendio è stato appiccato nella notte da due uomini incappucciati, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. I due hanno rotto una finestra e lanciato all’interno liquido infiammabile, probabilmente benzina, dando fuoco a una stanza dell’ex ufficio. Alcuni faldoni – non molti – sono andati distrutti.

L’immobile era già stato sequestrato mesi fa dalla Procura di Procura della Repubblica di Napoli Nord e successivamente soppresso dal Ministero della Giustizia. Nonostante la chiusura, però, all’interno erano ancora custoditi numerosi fascicoli che non erano stati trasferiti negli uffici di Aversa.

La struttura, in parte comunale e in parte privata, era stata dichiarata inagibile per gravi carenze nei requisiti di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Municipale, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Ora gli investigatori stanno analizzando attentamente le immagini delle telecamere per risalire ai responsabili e capire se il rogo sia stato un gesto dimostrativo o un’azione mirata a colpire la documentazione ancora presente nei locali. L’attenzione resta alta, anche alla luce del contesto già segnato da criticità istituzionali e dall’ombra delle infiltrazioni criminali.