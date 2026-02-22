Marano. Teatro Alfieri, il Comune sospende concessione in attesa nuovo piano antincendio. Rinviato l’evento previsto

32 Visite
A Marano si ferma l’attività del Teatro Alfieri, teatro comunale. Il Comune ha chiesto al gestore, Fabio Izzo, di presentare un piano antincendio aggiornato, atto necessario per proseguire le attività in sicurezza.
In attesa della documentazione richiesta, la concessione risulta sospesa e un evento già programmato è stato rinviato. Uno stop che rischia di protrarsi per alcuni giorni, con inevitabili ripercussioni sul calendario.
Izzo, in un post pubblicato ieri, si dice fiducioso di risolvere tutto in tempi brevi, pur dichiarandosi amareggiato, ma intanto il sipario resta abbassato.