Frana a Marano, primo spiraglio per i condomini di via Roma. Il magistrato dà il via libera per le verifiche tecniche e per recuperare altri effetti personali

Una prima buona notizia per le 26 famiglie coinvolte nella frana di domenica a Marano, in via Roma. Il magistrato di Napoli Nord ha autorizzato i condomini a rientrare temporaneamente nelle proprie abitazioni per recuperare altri effetti personali e permettere al tecnico incaricato dal condominio di effettuare le verifiche necessarie in vista dei lavori.
Lo stabile resta sotto sequestro, ma il via libera rappresenta un primo passo concreto in una vicenda che tiene circa 100 persone con il fiato sospeso. Undici residenti sono ancora ospitati in un albergo a Casoria.
Un segnale di attenzione che riaccende una speranza, mentre si attende di capire tempi e modalità per la messa in sicurezza definitiva dell’edificio.