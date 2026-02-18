MONALDI, TRAPIANTO BIS? L’AVVOCATO DELLA FAMIGLIA DI TOMMASO: 10 PER CENTO POSSIBILITA’ DI RIUSCITA

Condividi

“Un intervento bis sarebbe molto pericoloso. Ma se il cervello non è compromesso, allora tutto resta possibile». Tra i massimi esperti italiani di cardiochirurgia pediatrica, Carlo Pace Napoleone è uno dei nomi chiamati al Monaldi per il vertice che dovrà dire una parola definitiva sul destino del bambino dal cuore bruciato. Direttore della Cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, centro di riferimento nazionale, è tra gli specialisti convocati per valutare se esista ancora una possibilità concreta di intervento per il piccolo di due anni e mezzo sostenuto dall’Ecmo da 56 giorni.













