Marano, demolizione di 14 appartamenti abusivi in via Moyo: il proprietario opta per l’autodemolizione, operazioni rinviate

Blitz delle forze dell’ordine questa mattina nella zona collinare di Marano di Napoli, in via Moyo, dove era prevista l’esecuzione dell’ordinanza di abbattimento di 14 appartamenti abusivi.

Sul posto sono intervenute la Polizia di Stato e la Polizia Municipale di Marano di Napoli, insieme ai tecnici incaricati.

Uno dei residenti risulta detenuto e ha ottenuto via libera per trasferimento da familiari. Non si tratta però del proprietario dell’immobile.

L’intervento è stato così rinviato: si procederà in autodemolizione, come scelto dal proprietario, che nei prossimi giorni dovrà abbattere le opere abusive sotto la vigilanza delle autorità.

