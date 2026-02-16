POZZUOLI-GIUGLIANO, cold case risolto dopo oltre 15 anni. Carabinieri eseguono misura per 4 persone coinvolte nell’omicidio Campana

Condividi

Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 4 persone gravemente indiziate dei reati di omicidio premeditato nonché di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan camorristico “Pagliuca”, operante in Pozzuoli.

In particolare, gli indagati avrebbero preso parte -in qualità rispettivamente di mandanti ed esecutori- all’omicidio di Campana Carmine, avvenuto in Giugliano in Campania il 15 maggio 2010.

Il delitto sarebbe stato realizzato per affermare il controllo del territorio in contrapposizione al gruppo criminale “Beneduce”, cui sarebbe appartenuta la vittima, che veniva attinta da una serie di colpi d’arma da fuoco al volto.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













