Marano, discarica a cielo aperto in zona Amanzio: Comune inerme, incivili senza freni. Serve una rivoluzione delle coscienze

Marano, poltronissima e “mobilissimi” ancora una volta nella zona della scuola Amanzio. Il Comune è inerme, non riesce a fare di più e gli incivili se ne fregano altamente. Senza telecamere tutto è perduto. I vigili, di recente, hanno provato a stanare qualche furbetto, due persone sono state denunciate, ma è una goccia nel mare dell’inciviltà e del menefreghismo. Comune, voto 2. Cittadini incivili, voto 0. Non c’è una scossa civica in città e senza questa scintilla tutto è inevitabilmente perduto.

