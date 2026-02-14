Schlein a Napoli rilancia il Campo largo, ma su Salerno l’ombra di De Luca agita il Pd

Elly Schlein torna a Napoli per la due giorni del Pd nel chiostro di Santa Chiara, tra tavoli su scuola, università e diritto a restare, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il “Campo largo”.

Ma il nodo politico è Salerno: Vincenzo De Luca si muove da candidato sindaco, forte di precedenti vittorie civiche, mentre dal Pd nazionale Marco Sarracino insiste sulla linea unitaria: priorità a una candidatura condivisa che tenga dentro Pd e M5S, sul modello Napoli e Regione.

Il partito punta a replicare l’alleanza larga anche nelle prossime amministrative, mettendo in secondo piano le bandiere di partito. Intanto Schlein e i dirigenti dem attaccano il governo: mentre la destra parla di “remigrazione”, il Pd rilancia sull’emigrazione giovanile come emergenza nazionale e accusa l’esecutivo di penalizzare Sud, scuola e ricerca.