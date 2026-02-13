MARANO E CALVIZZANO IN LUTTO, ANGELICA MORTA A SOLI 13 ANNI

Condividi

Dolore a Marano e Calvizzano. Stamani le due comunità si sono risvegliate con la tragica notizia della morte di Angelica D’Alterio, di appena 13 anni. Era residente da anni a San Rocco di Marano e frequentava la scuola Marco Polo di Calvizzano. Lascia la mamma, il papà e un fratello. Le esequie si terranno il giorno 14 febbraio alle ore 17,00 nella parrocchia San Rocco nel comune di Marano. Al momento le cause non sono state ancora rese note, seguiranno aggiornamenti.













