Canada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti e 27 feriti

Fra le vittime c’è anche una donna che secondo la polizia potrebbe essere la responsabile della strage, mentre altre 2 persone sono state trovate morte in una casa vicina e gli investigatori ritengono che questo sia un incidente sia collegato alla sparatoria nella scuola. Secondo quanto riferito dalla polizia, nella scuola sono state trovate morte 7 persone, compresa la persona sospettata che pare si sia tolta la vita, mentre un’ottava persona è deceduta durante il trasporto in ospedale.