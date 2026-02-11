Francesco Dinacci é il nuovo segretario del Partito Democratico Metropolitano

34 Visite
Ieri la Commissione di Garanzia Congressuale ha certificato l’elezione di Francesco Dinacci.
Una campagna di ascolto tra i circoli e con i militanti ha contraddistinto questi giorni.
“Da oggi avviero’ un confronto con le voci del mondo della cultura, dell’economia e del sociale, perché abbiamo bisogno innanzitutto di una riflessione più attenta sull’agenda di governo, sui temi e le priorità attorno ai nodi dello sviluppo della città di Napoli e della area metropolitana nella nuova fase della Regione Campania.
E’ l’inizio di un cammino di un ascolto esterno, che dovrà attraversare il lavoro di iniziativa politica per i prossimi anni, fondamentale per consentire al PD di Napoli di svolgere credibilmente il protagonismo politico nel campo progressista.”
Queste le parole di Francesco Dinacci, Segretario del Partito Democratico Napoli.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews