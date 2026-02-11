Francesco Dinacci é il nuovo segretario del Partito Democratico Metropolitano

Condividi

Visite: 46

34 Visite

Ieri la Commissione di Garanzia Congressuale ha certificato l’elezione di Francesco Dinacci.

Una campagna di ascolto tra i circoli e con i militanti ha contraddistinto questi giorni.

“Da oggi avviero’ un confronto con le voci del mondo della cultura, dell’economia e del sociale, perché abbiamo bisogno innanzitutto di una riflessione più attenta sull’agenda di governo, sui temi e le priorità attorno ai nodi dello sviluppo della città di Napoli e della area metropolitana nella nuova fase della Regione Campania.

E’ l’inizio di un cammino di un ascolto esterno, che dovrà attraversare il lavoro di iniziativa politica per i prossimi anni, fondamentale per consentire al PD di Napoli di svolgere credibilmente il protagonismo politico nel campo progressista.”

Queste le parole di Francesco Dinacci, Segretario del Partito Democratico Napoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti