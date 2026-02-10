San Castrese, a Marano il vescovo di Istanbul per i festeggiamenti del patrono

Condividi

In occasione dei festeggiamenti per San Castrese, santo patrono di Marano, domani la città vivrà anche un momento di particolare rilievo religioso e simbolico. Sarà infatti presente monsignor Massimiliano Palinuro, missionario italiano e vescovo cattolico alla guida del Vicariato Apostolico di Istanbul, nominato vicario apostolico e amministratore apostolico di Costantinopoli il 14 settembre 2021.

La partecipazione del presule, che guida una delle realtà ecclesiali più antiche e delicate del mondo cristiano, conferisce ai festeggiamenti un significato che va oltre i confini locali, inserendo la celebrazione di San Castrese in una dimensione internazionale e universale della Chiesa.

Accanto ai tradizionali eventi civili e religiosi dedicati al santo patrono, la presenza di monsignor Palinuro rappresenta un momento di riflessione e comunione, rafforzando il legame tra la comunità di Marano e la Chiesa cattolica impegnata nei territori di frontiera del dialogo e della missione.













