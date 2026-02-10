IL GIUGLIANO CADE AL VIVIANI DI POTENZA: VINCE IL SORRENTO

Condividi

Si interrompe al Viviani di Potenza la striscia di tre risultati utili consecutivi del Giugliano, sconfitto di misura dal Sorrento al termine di una gara spezzettata e combattuta. Decisivo l’1-0 di Crecco. Gara non particolarmente brillante sul piano del gioco, ma neppure del tutto negativa per i gialloblù, penalizzati soprattutto dalla scarsa qualità negli ultimi 25 metri.

Il match si è sviluppato su ritmi discontinui, con frequenti interruzioni che hanno impedito alle due squadre di trovare continuità. Il Giugliano ha provato a fare la partita, mantenendo un buon possesso palla e una discreta organizzazione, ma senza riuscire a tradurre la manovra in occasioni realmente pericolose. È mancata lucidità nella rifinitura e precisione nell’ultimo passaggio, fattori che hanno reso sterile la pressione offensiva.

Il Sorrento, dal canto suo, ha impostato una gara di grande sacrificio e attenzione difensiva. Dopo il vantaggio, i rossoneri si sono compattati, difendendo con ordine e soprattutto con grande grinta, respingendo ogni tentativo del Giugliano di rientrare in partita. Una prova di carattere che ha premiato l’atteggiamento.

Nel finale i gialloblù hanno provato ad alzare il baricentro, ma senza trovare il guizzo giusto per riequilibrare il risultato. Il Sorrento poteva raddoppiare in contropiede. La sconfitta lascia un po’ di rammarico, soprattutto per quanto mostrato a tratti, ma non cancella il percorso recente.













