ARZANO, IL SINDACO RITIRA LE DIMISSIONI E I CONSIGLIERI (OGGI) LA SFIDUCIANO. FIRME DAVANTI AL NOTAIO, ARUTA FINALMENTE A CASA

Solo ieri la sindaca Cinzia Aruta aveva formalizzato il ritiro delle dimissioni presentate lo scorso 20 gennaio, oggi ci hanno pensato i consiglieri comunali a mandarla a casa.
Nel primo pomeriggio di oggi infatti 14 consiglieri comunali, compreso alcuni di maggioranza, hanno raccolto le firme presso un notaio sfiduciando la sindaco e quindi decretando lo scioglimento del consiglio comunale.
Ora si attende l’ufficialità e la decisione del Prefetto di Napoli,, che preso atto delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali di Arzano, dovrà nominare un commissario che dovrà gestire l’ordinaria amministrazione e traghettare il comune di Arzano verso le nuove elezioni.
