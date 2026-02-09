Arzano, esito scontato: la sindaca Cinzia Aruta ritira le dimissioni

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 29
41 Visite

 

La sindaca Cinzia Aruta ha formalizzato il ritiro delle dimissioni rassegnate nelle scorse settimane. Una scelta maturata con piena consapevolezza e per senso di responsabilità verso la città e le sue cittadine e cittadini. Le dimissioni avevano rappresentato un momento di riflessione e verifica politica, non una rinuncia al mandato né all’impegno quotidiano con la comunità.

In un momento che richiede chiarezza e responsabilità, la priorità resta garantire stabilità amministrativa e continuità all’azione di governo, affinché Arzano possa proseguire nel percorso di crescita e attenzione ai bisogni di tutti.

L’Amministrazione comunale prosegue il proprio lavoro con rinnovato impegno, puntando a rafforzare la collaborazione istituzionale e a mettere sempre al centro le persone e l’interesse della comunità.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore