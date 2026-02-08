Napoli, riaperta a senso unico via Agnano agli Astroni dopo la frana del 25 novembre

È stata finalmente riaperta, seppur a senso unico, via Agnano agli Astroni, la strada chiusa dal 25 novembre 2025 a seguito di una frana che ne aveva reso necessario l’interdizione totale al traffico. Una riapertura attesa da cittadini, pendolari e commercianti, che per oltre due mesi hanno dovuto fare i conti con gravi disagi, lunghi percorsi alternativi, rallentamenti quotidiani e un significativo calo delle attività economiche della zona.

