Memorial “Andrea Mellone”, a Napoli raccolti 7.445 euro per la “Fondazione Santobono-Pausilipon”

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 55
38 Visite

Al teatro Cilea a Napoli si è tenuta con grande successo di pubblico la seconda edizione del “Memorial Andrea Mellone”, dedicato al 17enne rimasto vittima di un incidente stradale il 1 febbraio 2024 a Chiaiano. Per ricordarlo nel corso della serata organizzata dal papà Gennaro e presentata da Magda Mancuso, con il ricavato – al netto delle spese – di 7.445 euro devoluti (come nella precedente edizione) con un maxi-assegno sul palco alla Fondazione Santobono-Pausilipon (consegnato da Francesca Nastro, amica di Andrea Mellone, alla direttrice Flavia Matrisciano), sono intervenuti diversi artisti della musica leggera, della canzone classica e del cabaret partenopeo quali Gianni FiorellinoErminio SinniMauro NardiMaviStefania LayFrancesco MalapenaThayla OreficeFrancesco ProcopioCiro CerutiMariano BrunoGiosiano Felago e il giovanissimo Mattia Pizzi.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore