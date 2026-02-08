Memorial “Andrea Mellone”, a Napoli raccolti 7.445 euro per la “Fondazione Santobono-Pausilipon”

Al teatro Cilea a Napoli si è tenuta con grande successo di pubblico la seconda edizione del “Memorial Andrea Mellone”, dedicato al 17enne rimasto vittima di un incidente stradale il 1 febbraio 2024 a Chiaiano. Per ricordarlo nel corso della serata organizzata dal papà Gennaro e presentata da Magda Mancuso, con il ricavato – al netto delle spese – di 7.445 euro devoluti (come nella precedente edizione) con un maxi-assegno sul palco alla Fondazione Santobono-Pausilipon (consegnato da Francesca Nastro, amica di Andrea Mellone, alla direttrice Flavia Matrisciano), sono intervenuti diversi artisti della musica leggera, della canzone classica e del cabaret partenopeo quali Gianni Fiorellino, Erminio Sinni, Mauro Nardi, Mavi, Stefania Lay, Francesco Malapena, Thayla Orefice, Francesco Procopio, Ciro Ceruti, Mariano Bruno, Giosiano Felago e il giovanissimo Mattia Pizzi.