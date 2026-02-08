Sicurezza stradale, domani al via la rubrica di informazioni

Condividi

Lunedì 09/02/2026 inizia la nostra rubrica di informazioni che parlerà di sicurezza stradale.

Una rubrica tutta dedicata alla sicurezza stradale, con ospiti in studio e segnalazioni dei cittadini, il 09/02/2026 come responsabile delle associazioni vittime della strada, sarà più di una trasmissione d’informazione, e affronteremo chi deve segnalare le buche stradali, e tutte le criticità della sicurezza stradale ecc., nelle città, su strade Provinciali, Città Metropolitane, e Regioni di tutta Italia, il secondo tema che affronteremo e quello della campagna di Esposti, per la sicurezza stradale, partita dalla Campania,

che con l’aiuto di cittadini si può estendere in tutta Italia, chiunque può segnalare alle nostre associazioni, per prevenire questa strage silenziosa, che ancora non se ne parla tanto, in rispetto delle vittime della strada, anche perché chi ammazza sulle strade di tutta Italia, difficilmente sconta la sua pena, ecco perché noi come associazioni non vogliamo aspettare la tragedia, ma arrivare prima per prevenire con l’aiuto delle istituzioni, i nostri Esposti di segnalazione su Città, Regioni, Province, e Città Metropolitane, servono solo a segnalare il pericolo sul territorio, ma chi deve intervenire non è solo lente, ma tutte le istituzioni a cui noi mandiamo la segnalazione tramite PEC, ognuno nel proprio ruolo, a le sue responsabilità, se succede una tragedia dopo il nostro Esposto, ormai ci siamo prefissati un obiettivo no aspettare la tragedia, ma invitare a chi di dovere ad intervenire prima, il secondo passaggio che faremo nei prossimi giorni è quello di avvisare le Procure competenti, dei nostri Esposti, noi come associazioni da statuto dobbiamo prevenire nel segnalare, non possiamo entrare in merito, e dire a chi di dovere, cosa fare? ma con l’aiuto di tutti i cittadini, che ci mandano le segnalazioni, noi possiamo attivarci nel prevenire con segnalazioni, ad invitare lente a mettere in sicurezza la strada coinvolta, nelle nostre segnalazioni tramite un Esposto, che già tutti sanno ma nessuno interviene, noi non stiamo scoprendo la luna nel pozzo, noi siamo arrivati a una logica di prevenzione, non basta più segnalare una buca, ma l’intera area cittadina, e strade e superstrade direttamente ormai allo sbando, troppi anni di mancata manutenzione, stanno mettendo a serio rischio gli utenti della strada di tutta Italia, il pericolo delle strade e sotto gli occhi di tutti, poi non entriamo in merito come vengono spesi soldi dell’articolo 208, e i finanziamenti che arriva dal governo centrale, ma una domanda c’è la poniamo, chi controlla questi fondi come vengono spesi? Questa domanda la giriamo a chi di dovere.

Segretario

Biagio Ciaramella













