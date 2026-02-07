Quasi investita e poi intimidita per una foto alla targa: episodio di violenza al Vomero

Condividi

Visite: 98

22 Visite

I carabinieri della compagnia Vomero intervengono a via G. Gigante 1/B su segnalazione di una donna di 37 anni per una presunta lite.

Arrivati sul posto, i militari hanno accertato che poco prima la ragazza mentre passeggiava con i suoi 2 cani un individuo in sella a uno scooter e venendo contromano quasi la investiva. La 37enne stava attraversando la strada e avrebbe tentato di fotografare la targa dello scooter. A quel punto il centauro – pare fosse molto giovane- si sarebbe fermato e le avrebbe intimato di cancellare la foto.

La donna si allontana trovando riparo in un portone.

Dopo pochi minuti l’individuo tornava e lo faceva insieme ad altro un altro motoveicolo con in sella alcuni ragazzi. La donna ritornava nell’androne del palazzo e questi danneggiavano parzialmente il vetro del portone di ingresso per poi allontanarsi.

Indagini in corso da parte dei carabinieri in attesa della querela della vittima.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti