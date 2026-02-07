Quasi investita e poi intimidita per una foto alla targa: episodio di violenza al Vomero

22 Visite
I carabinieri della compagnia Vomero intervengono a via G. Gigante 1/B su segnalazione di una donna di 37 anni per una presunta lite.
Arrivati sul posto, i militari hanno accertato che poco prima la ragazza mentre passeggiava con i suoi 2 cani un individuo in sella a uno scooter e venendo contromano quasi la investiva. La 37enne stava attraversando la strada e avrebbe tentato di fotografare la targa dello scooter. A quel punto il centauro – pare fosse molto giovane- si sarebbe fermato e le avrebbe intimato di cancellare la foto.
La donna si allontana trovando riparo in un portone.
Dopo pochi minuti l’individuo tornava e lo faceva insieme ad altro un altro motoveicolo con in sella alcuni ragazzi. La donna ritornava nell’androne del palazzo e questi danneggiavano parzialmente il vetro del portone di ingresso per poi allontanarsi.
Indagini in corso da parte dei carabinieri in attesa della querela della vittima.