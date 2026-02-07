Napoli, vittoria da brividi a Genova: 3-2 deciso da Højlund nel recupero

Inizio di gara di marca genoana al Ferraris, con i padroni di casa che passano in vantaggio grazie a Malinovskyi. Il Napoli reagisce e trova il pareggio con Højlund, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva. Gli azzurri completano la rimonta con McTominay, ma il Genoa non molla e ristabilisce l’equilibrio con Colombo.
Nel finale succede di tutto: il Napoli resta in dieci per l’espulsione di Juan Jesus, ma in pieno recupero arriva l’episodio decisivo. Højlund si presenta sul dischetto e firma il 3-2, regalando agli azzurri una vittoria thrilling ed emozionante.
Un successo pesantissimo, il numero 400 in panchina per Antonio Conte, arrivato al termine di una battaglia intensa e combattuta fino all'ultimo secondo.