Cavi dell’alta velocità tranciati e scontri con la polizia: antagonisti e centri sociali in azione per sabotare le Olimpiadi

Cavi tranciati a Bologna sulla linea ad alta velocità, fiamme anche in una cabina elettrica vicino ai binari nei pressi della stazione di Pesaro. Sabotaggio, dice chiaro e tondo Ferrovie dello Stato, che con Rfi gestisce la rete ferroviaria italiana. Si spinge più in là il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini: “Probabilmente è un atto di terrorismo, di interruzione sull’alta velocità da parte di anarchici e casinisti vari. Qua, alle Olimpiadi, c’è l’Italia bella e là c’è l’Italia minoritaria che però fa danni”. Di certo, la circolazione è stata rallentata per gran parte della mattina, con ritardi fino a due ore per Alta Velocità, Intercity e Regionali, questi ultimi in alcuni casi cancellati o limitati. Ferrovie parla di “gravi danni all’infrastruttura ferroviaria riconducibili ad azioni di sabotaggio”, spiegando che sulla tratta Ancona-Rimini, in prossimità di Pesaro, è stato segnalato un incendio doloso che ha interessato una cabina dedicata alla movimentazione di uno scambio. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco e dei rilievi effettuati dalle autorità competenti, i tecnici di Rfi sono intervenuti immediatamente, riuscendo a ripristinare uno dei due binari e a consentire la ripresa parziale della circolazione.

A Bologna la sala operativa di Rfi ha rilevato un’anomalia sulla bretella ferroviaria di collegamento tra la linea Bologna-Venezia e la stazione AV di Bologna. I tecnici, giunti tempestivamente sul posto, hanno accertato il danneggiamento doloso di alcuni cavi essenziali per i sistemi di circolazione e hanno immediatamente informato la Polfer. Conclusi i rilievi alle 11, il personale tecnico di Rete Ferroviaria Italiana ha operato senza interruzioni per il ripristino dell’infrastruttura, consentendo la riattivazione della circolazione alle 12.30. Episodi “preoccupanti”, secondo il Mit, che “ricalcano gli atti di terrorismo verificatisi in Francia a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi”. Salvini sta seguendo l’evolversi della situazione su cui stanno indaganso le forze dell’ordine. “Queste azioni di inaudita gravità non sporcano in alcun modo l’immagine dell’Italia nel Mondo, che proprio i Giochi renderanno ancora più convincente e positiva”, ha sottolineato il ministrodei Trasporti. Le Olimpiadi Milano Cortina “rappresentano un obiettivo raggiunto di straordinaria importanza”.

Insorgono anche i consumatori, con il Codacons che chiede alla magistratura di indagare “per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti”.

A Milano sono scesi in campo i “terroristi olimpici” che hanno ingaggiato scontri con la polizia in quello che avrebbe dovuto essere un corteo pacifico contro i Giochi e contro la presenza dell’Ice. Alla manifestazione hanno preso parte 10 mila persone. Sei antagonisti sono stati fermati per aver lanciato razzi, petardi e colpito gli agenti con spranghe e bastoni. Il corteo, partito da piazza Medaglie d’Oro, ha attraversato per quattro chilometri la zona di Porta Romana, passando a poche centinaia di metri dal Villaggio olimpico, per poi raggiungere il quartiere Corvetto. Durante l’attraversamento del ponte ferroviario dello scalo di Porta Romana sono stati lanciati fuochi d’artificio in direzione dei binari, a ridosso di un treno. Nella fase finale della manifestazione, un gruppo di antagonisti si è staccato dal corteo dirigendosi verso l’ingresso della Tangenziale Est. A quel punto sono scoppiati violentissimi scontri con le forze dell’ordine: i manifestanti hanno lanciato bottiglie, petardi e fuochi d’artificio contro gli agenti in tenuta antisommossa, che hanno risposto con cariche e idranti per disperdere la folla. Il corteo si è concluso all’incrocio tra viale Brenta e corso Lodi. Con una promessa da parte dei “terroristi olimpici”: “Torneremo”.













