Marano, tentato furto d’auto in serata a San Marco: ladri in fuga

51 Visite
Si chiude con l’ennesimo tentativo di furto la serata a Marano. In zona San Marco, nei pressi del parco Antonia, ignoti hanno tentato di rubare una Jeep Renegade parcheggiata all’esterno del parco.
Il proprietario dell’auto, accortosi della presenza dei ladri sul posto, ha iniziato a urlare, costringendo i malviventi a darsi alla fuga prima di riuscire a portare via il veicolo. Nessun ferito e danni in corso di accertamento.
L’episodio si inserisce in un quadro di crescente allarme sul territorio: solo nei giorni scorsi si è registrato un furto documentato da video in via San Castrese, oltre a rapine nella zona Segrè e a numerosi furti in abitazione segnalati in diverse aree della città.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews