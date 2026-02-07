Calvizzano, Pirozzi sfiduciato e Borrelli decade da Città Metropolitana. La manovra non passa inosservata e si prospettano scenari inattesi per il futuro

Condividi

Visite: 26

13 Visite

Negli ultimi giorni Calvizzano è finita al centro di una scossa politica netta: dieci consiglieri comunali, tra maggioranza e minoranza, hanno di fatto sfiduciato il sindaco Giacomo Pirozzi dinanzi a un notaio, rapida nei tempi ma – secondo molti – preparata da molto lontano. Il punto di rottura, infatti, viene collegato al momento in cui hanno iniziato a circolare con insistenza le voci di una possibile candidatura a sindaco di Luciano Borrelli: da lì in poi, tra ricomposizioni, sponde trasversali e contatti silenziosi, si sarebbe costruito il terreno per arrivare all’atto finale.

In questo quadro si inserisce anche la posizione di Borrelli che, fino a venerdì, ricopriva il ruolo di consigliere metropolitano: con la decadenza dalla carica locale, l’effetto si è riversato anche sull’incarico a Città Metropolitana di Napoli. Borrelli in relazione a ciò non appare affatto preoccupato, convinto di potersi giocare tutto a maggio 2026, tornando da sindaco.

Nella squadra di Borrelli che si sta delineando sarebbero confluiti “portatori di voti” e pezzi di mondi diversi, compresi gli ex reset, fino al paradosso politico più commentato, cioè la scelta di non esprimere un candidato sindaco autonomo, pur potendo farlo e pur avendo – almeno in passato – interlocuzioni e convergenze con l’area dell’ex primo cittadino Pirozzi. Un passaggio giudicato da molti insolito, perché l’ambizione naturale di qualsiasi gruppo politico è avere un sindaco di riferimento, non accodarsi.

La firma dal notaio, così, non viene letta solo come l’epilogo di un dissenso amministrativo: viene descritta come un’operazione di regia, una mossa costruita per cambiare gli equilibri e aprire la partita elettorale in anticipo, generando una vera boutade mediatica tra reazioni, accuse e contro-accuse.

E proprio mentre si discute sui social, lo scenario che si profila – quello di cui sottotraccia si parla sempre più spesso – non sarebbe soltanto politico e potrebbe estendersi anche in altre sedi.

In questo clima, tra attese e tensioni, la sensazione è che la partita non si chiuda qui: al contrario, potrebbe aprire sviluppi e scenari inattesi.

Intanto ieri il Prefetto di Napoli Michele di Bari ha nominato Giovanni Lucchese, vice prefetto in quiescenza, commissario prefettizio che traghetterà il comune di Calvizzano a elezioni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti