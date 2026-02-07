Marano, amministrative 2027: Pronto a mettermi in gioco per un grande progetto

qui presidente dello Sportello dei diritti del cittadino, da anni combatte con poche anime , che gli danno voce, come il giornalista Ferdinando Bocchetti tramite la sua testata giornalistica Terranostranews e pochi pochissimi cittadini fedeli , stanco delle lotte solitarie e spinto dai tanti cittadini, che negli anni reclamano una mia candidatura in seno all’ amministrazione della città, se la voce del popolo è concreta stavolta , di quel popolo  onesto , non omertoso , non vigliacco e che ama la città,  al 2027 , alle prossime amministrative comunali, se davvero ci aiutiamo e sosteniamo, reciprocamente, posso valutare e considerare, seriamente di formare  una lista civica ” Lo Sportello dei diritti”  se ci saranno i presupposti e condizioni . Ora sta a voi incontraci e sostenerci ( info e contatti 3387222292.  Segui i social resta aggiornato https://www.tiktok.com/@avvocatodopopol?_r=1&_t=ZN-93icKKHwoAY .         Segui https://www.facebook.com/share/17uPPnvNsz/).           Il presidente dello Sportello dei diritti del cittadino AVV.Beniamino Esposito.
