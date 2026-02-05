Revisione del PUC, grande partecipazione all’incontro pubblico di Calvizzano

Ieri sera, nella sala consiliare del Comune di Calvizzano, si è tenuto l’incontro pubblico sulla revisione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), caratterizzato da una partecipazione numerosa e qualificata di cittadini, imprenditori e portatori di interesse.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto concreto e costruttivo: sono emerse osservazioni, proposte e criticità legate al futuro assetto urbanistico del territorio. Tutti i contributi saranno attentamente valutati sotto il profilo tecnico e giuridico, nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali.

La revisione del PUC punta a dotare Calvizzano di uno strumento moderno e coerente, capace di programmare scelte strategiche per lo sviluppo della città, tra cui la realizzazione di una zona industriale-artigianale, una zona commerciale e sportiva, un nuovo piano stradario, l’analisi dei terreni B1 soggetti a IMU e un approfondimento sul centro storico.

Un sentito ringraziamento va ai cittadini intervenuti per il senso civico dimostrato e ai tecnici che hanno supportato il confronto: il Prof. Arch. Antonio Acierno dell’Università Federico II e l’Arch. Rosario Avolio, incaricato della revisione del PUC.

Il percorso proseguirà con la valutazione di fattibilità delle proposte emerse. A breve saranno comunicate le modalità per la presentazione delle istanze attraverso un format dedicato, a garanzia di trasparenza e corretta istruttoria.

